Елена Сорокина провела совещание по уборке города

В понедельник, 12 октября, глава администрации Елена Сорокина провела совещание о ходе уборки города, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
За одну неделю было убрано 10 территорий соцсферы, 12 общественных пространств, 21 улица, 702 частной территории и 14 несанкционированных свалок.
Дирекция благоустройства подготовила планы по зимней уборке города, а уже 100% техники готовы к зиме.
На совещании подняли и вопрос реализации нацпроектов. Так, из 14 дворов благоустроили уже 10, а на еще четырех работы выполнены на 90%.