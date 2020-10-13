Вторник, 13 октября, 2020
12.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбщество

Елена Сорокина провела совещание по уборке города

Елена Лобанова

В понедельник, 12 октября, глава администрации Елена Сорокина провела совещание о ходе уборки города, сообщает пресс-служба администрации Рязани. 

За одну неделю было убрано 10 территорий соцсферы, 12 общественных пространств, 21 улица, 702 частной территории и 14 несанкционированных свалок. 

— В работах приняло участие около 3 тысяч человек, привлечено более 50 единиц техники, вывезено более 3600 кубометров различного мусора, — говорится в сообщении. 

Дирекция благоустройства подготовила планы по зимней уборке города, а уже 100% техники готовы к зиме. 

На совещании подняли и вопрос реализации нацпроектов. Так, из 14 дворов благоустроили уже 10, а на еще четырех работы выполнены на 90%.

— По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы ведутся на всех 16 участках. На 4 из них ремонт будет завершен в этом году, по 12 объектам заключены двухгодичные контракты, — рассказали в пресс-службе.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области начнут выписывать рецепты на лекарства в электронном виде

Новости медицины
В Рязанской области начнут выдавать рецепты на лекарства на электронных документах. Соответствующее постановление регионального минздрава опубликовано в газете "Рязанские ведомости". 
Узнать больше

Коронавирусом в Рязанской области заболели 8899 человек

Новости Рязани
Региональная опергруппа обновила данные о заболевших коронавирусом в Рязанской области. По состоянию на 8.30 13 октября диагноз COVID-19 подтвердился...
Узнать больше

Елена Сорокина провела совещание по уборке города

Администрация
В понедельник, 12 октября, глава администрации Елена Сорокина провела совещание о ходе уборки города, сообщает пресс-служба администрации Рязани.  За...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируют

Новости Рязани
Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируют. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали в понедельник, 12 октября. На пресс-конференции, посвященной этому, выступил министр физической культуры...
Узнать больше

В Рязани появилось новое пространство женского фитнеса «Prime»

Новости Рязани
Теперь ещё больше жительниц Рязани смогут заботиться о своей фигуре с комфортом и удовольствием. В субботу, 10 октября, состоялось торжественное открытие женской...
Узнать больше

Рязанские десантники преодолели горные препятствия

Новости Рязани
В рамках горно-полевого выхода на территории комплекса «Четыре стихии» полигона «Раевский» в Новороссийске курсанты рязанского училища ВДВ провели специальное учение по преодолению...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+