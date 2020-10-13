Елена Сорокина провела совещание по уборке города

В понедельник, 12 октября, глава администрации Елена Сорокина провела совещание о ходе уборки города, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

За одну неделю было убрано 10 территорий соцсферы, 12 общественных пространств, 21 улица, 702 частной территории и 14 несанкционированных свалок.

— В работах приняло участие около 3 тысяч человек, привлечено более 50 единиц техники, вывезено более 3600 кубометров различного мусора, — говорится в сообщении.

Дирекция благоустройства подготовила планы по зимней уборке города, а уже 100% техники готовы к зиме.

На совещании подняли и вопрос реализации нацпроектов. Так, из 14 дворов благоустроили уже 10, а на еще четырех работы выполнены на 90%.

— По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы ведутся на всех 16 участках. На 4 из них ремонт будет завершен в этом году, по 12 объектам заключены двухгодичные контракты, — рассказали в пресс-службе.