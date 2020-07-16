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Елена Сорокина проконтролировала ремонт двора на улице Бирюзова

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В Рязани продолжается благоустройство дворов. В рамках программы благоустраивают проезды, организуют освещение, устанавливают малые архитектурные формы и оборудуют детские игровые площадки.

В четверг, 16 июля, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела двор по адресу ул. Бирюзова, д. 31, к. 1. Она поручила подрядчику особое внимание уделять качеству выполнения всех этапов благоустройства, а при асфальтировании дороги обустраивать канализационные люки.

– К приемке работ мы будем подходить очень тщательно, все должно быть выполнено качественно и в срок, – написала глава администрации на совей странице в Фейсбук.

В настоящее время началось формирование списка дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2021 году. Получить консультацию по участию в этой программе можно в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по телефону 25-38-30.

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