Елена Сорокина призвала рязанцев оставаться дома на Пасху

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина обратилась к жителям города. Соответствующий пост она разместила у себя на странице в Фейсбуке. 

19 апреля православные христиане будут отмечать большой праздник – Пасху. Накануне праздника и в само Светлое воскресенье во многих семьях принято отдавать дань уважения нашим предкам и приводить в порядок захоронения. Однако в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции их посещение не рекомендуется.

Мои родственники похоронены на Сысоевском кладбище. И я, как и многие жители города, ежегодно посещала их могилы. Но, понимая всю серьезность сложившейся ситуации, отложу это до того времени, когда угроза распространения коронавируса минует, и все ограничения будут сняты.

Также, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача региона, до 30 апреля предписано не допускать проведение религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей, временно приостановить посещение храмов прихожанами.

Пасхальные богослужения будут широко транслироваться в сети Интернет и по телевидению. Все желающие смогут к ним присоединиться, почувствовать, что мы вместе, мы не одни.

Уважаемые рязанцы! Прошу вас проявить терпение и с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам.

Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома и будьте здоровы.

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