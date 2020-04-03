Елена Сорокина приобрела планшеты для воспитанников школы-интерната

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С 6 апреля в Рязанской области начнётся дистанционное обучение школьников. Вопросы подготовки к нему глава администрации города Рязань Елена Сорокина обсудила с заместителями и руководителями структурных подразделений в режиме онлайн.

Заместитель главы администрации Надежда Штевнина сообщила, что почти все дети обеспечены гаджетами для удалённого обучения. Администрация временно передаёт в школы стационарные компьютеры. Более сложная ситуация с дистанционным обучением в городской школе-интернате.

– В интернет-магазине мной было заказано несколько планшетов для обучения школьников, – рассказала Елена Сорокина. – Дети не должны без технической возможности проходить обучение в онлайн-режиме, – добавила она.

Руководители подразделений поддержали эту инициативу и пообещали передать в интернат необходимое количество гаджетов.