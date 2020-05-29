Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днём соседей

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила горожан с Днём соседей. Поздравление она опубликовала на своей странице.

– Сегодня отмечают Международный День соседей. Этот добрый и уютный праздник несет очень важную миссию – он призван объединять людей. В нашей стране традиции добрососедства имеют глубокие корни, соседи для нас – это не просто люди, с которыми мы живем в одном дворе или на общей лестничной площадке. Зачастую мы становимся добрыми друзьями, делим друг с другом радости и горести.

В современном меняющемся мире важно быть активными членами общества. И все чаще добрососедство связано не только с душевным комфортом, но и с вопросами самостоятельного управления и содержания наших домов и дворовых территорий.

Жители соседних домов объединяются в Территориальные общественные самоуправления. И теперь это не просто соседи – это рязанцы, которые вовлечены в систему управления своими дворами, городом. ТОСы проводят субботники, праздники, возрождают Агитплощадки и места памяти, осуществляют общественный контроль. Объединения ТОС — это совместная работа жителей и органов власти. Яркий пример — областная программа поддержки местных инициатив. Это совершенно новый подход к благоустройству, когда приоритеты и участки, подлежащие преображению, определяют сами жители. Всего за несколько лет действия этой программы в Рязани уже благоустроено 48 территорий. Более 20 объектов планируется сделать в этом году.