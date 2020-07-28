Елена Сорокина поручила привести в порядок территории в Московском районе

Утром во вторник, 28 июля, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела дворы и зелёные зоны Московского района.

Около дома 16 к. 1 по ул. Костычева участок вдоль проезжей части используется в качестве парковки, в том числе и для грузовых автомобилей. Местные жители попросили решить этот вопрос. Елена Сорокина поручила в ближайшее время установить здесь металлические ограждения и скосить траву.

Елена Сорокина поручила обследовать на предмет аварийности стелу «Превратим Рязань в город высокой культуры» на Московском шоссе. На своей странице в Фейсбук Елена Сорокина написала, что состояние стелы оставляет желать лучшего. По данному объекту будет принято решение, так как ржавчина и культура – вещи несовместимые.

Между 45 и 47 домами на Московском шоссе Елена Сорокина также поручила скосить траву, убрать мусор, подстричь кустарники и вывезти древесные отходы. Работы будут проведены уже на этой неделе.

Ограждение контейнерной площадки во дворе дома №11 по ул. Станкозаводская пострадало от пожара. Елена Сорокина поручила заменить его, а также провести изоляцию воздушной теплотрассы, проходящей по двору.

В сквере Белых журавлей, где косят траву и обрезают кустарники, Елена Сорокина поручила оперативно вывезти древесные отходы.

– Московский район Рязани – самый густонаселенный, здесь проживает около 180 тысяч человек. Важной задачей для нас является содержание в надлежащем состоянии дворовых территорий и зон, приближенных к месту жительства горожан, создание максимально комфортных для них условий, – отметила Елена Сорокина.