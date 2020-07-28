Вторник, 28 июля, 2020
25.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбщество

Елена Сорокина поручила привести в порядок территории в Московском районе

7info 2

Утром во вторник, 28 июля, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела дворы и зелёные зоны Московского района.

Около дома 16 к. 1 по ул. Костычева участок вдоль проезжей части используется в качестве парковки, в том числе и для грузовых автомобилей. Местные жители попросили решить этот вопрос. Елена Сорокина поручила в ближайшее время установить здесь металлические ограждения и скосить траву.

Елена Сорокина поручила обследовать на предмет аварийности стелу «Превратим Рязань в город высокой культуры» на Московском шоссе. На своей странице в Фейсбук Елена Сорокина написала, что состояние стелы оставляет желать лучшего. По данному объекту будет принято решение, так как ржавчина и культура – вещи несовместимые.

Между 45 и 47 домами на Московском шоссе Елена Сорокина также поручила скосить траву, убрать мусор, подстричь кустарники и вывезти древесные отходы. Работы будут проведены уже на этой неделе.

Ограждение контейнерной площадки во дворе дома №11 по ул. Станкозаводская пострадало от пожара. Елена Сорокина поручила заменить его, а также провести изоляцию воздушной теплотрассы, проходящей по двору.

В сквере Белых журавлей, где косят траву и обрезают кустарники, Елена Сорокина поручила оперативно вывезти древесные отходы.

– Московский район Рязани – самый густонаселенный, здесь проживает около 180 тысяч человек. Важной задачей для нас является содержание в надлежащем состоянии дворовых территорий и зон, приближенных к месту жительства горожан, создание максимально комфортных для них условий, – отметила Елена Сорокина.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяПрокуратура проверит обстоятельства обрушения пола в жилом доме в Рязани
Следующая статьяОпубликованы фотографии из общежития в Рязани, где сегодня рухнул пол

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Пропавший в Рязанском районе грибник погиб

Новости Рязани
Пропавший в Рязанском районе грибник найден мёртвым. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».  59-летний мужчина ушёл в лес...
Узнать больше

В Рязани назван самый оптимистичный район для жизни

Новости Рязани
На смену однообразным жилым домам приходит новый формат недвижимости - СМАРТ. Уже скоро старт продаж второй очереди и сдача первой очереди строительства...
Узнать больше

День шоколада и пять шоколадных фабрик Рязанской области

Акценты
28 июля отмечается День молочного шоколада. Молочный шоколад был изобретен немецкой компанией Jordan & Timaeus в 1839 году. Сначала он был доступен...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«Август» приглашает к сотрудничеству рязанских сельхозпроизводителей

Новости Рязани
23-24 июля в Рязанской области на базе СПК «Вышгородский» прошел крупный агрофорум-выставка «День поля 2020». Это одно из наиболее значимых деловых событий...
Узнать больше

Рязанцев вновь предупредили о сильной жаре

Новости Рязани
По прогнозам синоптиков, днём во вторник и среду, 28 и 29 июля, в регионе ожидается жара +30…+32°С.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 27 июля

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор самых важных и интересных, на наш взгляд, событий Рязани, Рязанской области и не только за 27 июля.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День шоколада и пять шоколадных фабрик Рязанской области

Акценты
28 июля отмечается День молочного шоколада. Молочный шоколад был изобретен немецкой компанией Jordan & Timaeus в 1839 году. Сначала он был доступен...
Узнать больше

Шацк – взгляд с орбиты жизни

#КартаКосмосРязань
Побывать внутри спускаемого аппарата космического корабля «Союз», лично пообщаться с заместителем главного конструктора системы «Энергия-Буран» Вячеславом Филиным и увидеть малую родину российского космонавта Александра Баландина удалось космонавту Николаю во время путешествия в Шацкий район Рязанской области.
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в августе

Акценты
Защита прав подпавших под сокращение на работе, новые тарифы ОСАГО, отмена разрешения на работу для студентов-иностранцев и другие нововведения последнего месяца лета....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+