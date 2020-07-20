Елена Сорокина поручила бороться с несанкционированной торговлей в Рязани

В понедельник, 20 июля, глава администрации Елена Сорокина провела рабочее совещание в формате видеоконференции. Она отметила, что в городе много мест, где осуществляется несанкционированная торговля.
На некоторых улицах лотки торговцев расположились прямо на остановках общественного транспорта, например, на улицах Октябрьской, Пирогова, Бронной. Эти улицы взяты на контроль МКУ «УДТ» и контрольно-аналитическим управлением.
Как сообщает сайт администрации города, в Октябрьском районе, рядом с будущим сквером на улице Трудовой, пройдут рейды по контролю за соблюдением правил торговли.
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