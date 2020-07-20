Елена Сорокина поручила бороться с несанкционированной торговлей в Рязани

В понедельник, 20 июля, глава администрации Елена Сорокина провела рабочее совещание в формате видеоконференции. Она отметила, что в городе много мест, где осуществляется несанкционированная торговля.

– Это создает неудобства жителям и отрицательно влияет на санитарное состояние городских территорий, – подчеркнула Елена Сорокина.

На некоторых улицах лотки торговцев расположились прямо на остановках общественного транспорта, например, на улицах Октябрьской, Пирогова, Бронной. Эти улицы взяты на контроль МКУ «УДТ» и контрольно-аналитическим управлением.

Как сообщает сайт администрации города, в Октябрьском районе, рядом с будущим сквером на улице Трудовой, пройдут рейды по контролю за соблюдением правил торговли.