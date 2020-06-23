Елена Сорокина попросила рязанцев принять участие в общероссийском голосовании

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела совещание, на котором обсудили порядок подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

Для безопасности горожан на избирательных участках будут дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры, одноразовые ручки, дезинфицирующие коврики. Члены комиссий, наблюдатели и избиратели будут обеспечены одноразовыми масками и перчатками.

Все желающие могут проголосовать дома с 25 июня по 1 июля. Для этого необходимо подать заявку на портале госуслуг.

– Уважаемые рязанцы! Я прошу вас принять участие в общероссийском голосовании. От вашего выбора зависит, какой будет наша страна, какое будущее ждет всех нас, — обратилась Сорокина к горожанам ан своей странице в Фейсбук.