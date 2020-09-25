Елена Сорокина объявила о начале отопительного сезона в Рязани

Отопительный сезон в Рязани начнётся с понедельника, 28 сентября. Об этом у себя в Фейсбуке сообщила глава городской администрации Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, этот вопрос обсуждался с представителями общественных организаций и они одобрили пуск отопления.

Мэр напомнила, что в сентябре в Рязани отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Не в последнюю очередь этому способствует низкая температура в помещениях.

– Образовательный процесс приостановлен в 64 классах в 28 школах Рязани. Медики говорят о том, что температура воздуха в помещениях влияет на состояние здоровья, поэтому было принято решение о начале отопительного сезона с 28 сентября, – написала Сорокина.

С понедельника тепло начнёт подаваться на объекты социальной сферы – детские сады, школы, больницы, поликлиники. В дома рязанцев отопление начнут давать с 1 октября по заявкам управляющих компаний.