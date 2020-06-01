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Елена Сорокина: Мы постепенно выходим из режима ограничений, это воодушевляет и радует

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила детей и их родителей с Днём защиты детей. Она обратилась к горожанам со своей страницы в соцсетях.

Сегодня в первый день лета мы отмечаем День защиты детей. Этот праздник ассоциируется с началом летних каникул, с радостным, счастливым и беззаботным детством. Мы, взрослые, должны сделать все, чтобы у наших детей оно было именно таким, обеспечить условия для раскрытия их таланта и творческого потенциала.

Дети – это бесценное сокровище, будущее нации. Пусть они растут здоровыми, любознательными, веселыми и неравнодушными. Сегодняшний праздник состоится в онлайн формате, в социальных сетях пройдут конкурсы чтецов, выставки детских рисунков и занимательные мастер-классы – каждый ребенок найдет себе занятие и развлечение по душе. Мы постепенно выходим из режима ограничений, это воодушевляет и радует.

Я поздравляю рязанцев с Днём защиты детей! И хочу пожелать всем ребятам настоящего солнечного, жаркого лета, наполненного яркими впечатлениями, которое даст заряд бодрости для их побед и свершений в будущем учебном году. А родителям – находить побольше времени для общения и почаще прислушиваться к подрастающему поколению, потому что наши дети умные, добрые, порой по-взрослому рассудительные и всегда – самые лучшие!

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