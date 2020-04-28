Елена Митина: Сегодня сложно представить нашу жизнь без экипажей машин «скорой помощи»

Депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина поздравила сотрудников Службы скорой медицинской помощи с профессиональным праздником:

– 28 апреля считается в России Днём рождения Службы скорой медицинской помощи. И это не случайно. Именно в этот день в 1898 году была основана служба, ставшая прообразом современной скорой помощи.

Сегодня сложно представить нашу жизнь без экипажей машин «скорой помощи». Они всегда первыми приходят туда, где медицинская помощь особенно необходима.

В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, работники «скорой помощи», как всегда, на передовой. В разы увеличилось количество выездов, возросла нагрузка и ответственность за здоровье пациентов.

Уважаемые врачи, фельдшеры, водители, диспетчеры! В этот профессиональный праздник хочется пожелать вам, в первую очередь, здоровья! Поменьше сложных случаев и всегда благополучных исходов. А еще – всегда и везде успевать и никогда не сталкиваться с преградами на пути.

Счастья, мира, добра, благополучия вам и вашим близким!