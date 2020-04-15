Елена Митина прокомментировала принятие поправок, направленных на поддержку граждан

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В среду, 14 апреля, на пленарном заседании депутаты Госдумы приняли поправки в законы, направленные на поддержку граждан в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, приняты изменения в законопроект «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», касающийся адресной государственной помощи семьям, где хотя бы один из родителей стал безработным. 

–  Законопроектом предполагается не учитывать доходы за прошлый год. В случае, если один из членов семьи в 2019 году работал, а в 2020 году потерял работу, то будет учитываться доход за текущий год, рассказала депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина. 

Все фракции единогласно поддержали изменения в первом чтении.

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