Елена Митина приняла участие в программе «Помоги учиться дома»

Депутат Госдумы от Рязанской области, региональный координатор проекта «Новая школа» Елена Митина приняла участие в программе поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении, «Помоги учиться дома», разработанной партией «Единая Россия» совместно с Агентством стратегических инициатив.
Парламентарий приобрела и передала директорам школ 13 планшетов для учащихся 11-х классов Старожиловского, Кораблинского, Ряжского, Сапожковского, Милославского и Пронского районов.
– Первая проблема, с которой нам пришлось столкнуться при организации дистанционного обучения– это отсутствие необходимой техники у школьников из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сложнее всего приходится одиннадцатиклассникам, которым, помимо освоения школьной программы, нужно готовиться к сдаче ЕГЭ. Перед тем, как планшеты были переданы школьникам, в них были установлены все необходимые для обучения программы, – отметила Елена Митина. – Надеюсь, что переданное оборудование поможет ребятам достойно сдать экзамены.
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