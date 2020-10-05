Елена Митина поздравила педагогов и участников конкурса «Учитель года России-2020» с профессиональным праздником

В понедельник, 5 октября, в Рязанской областной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя и подведению итогов регионального этапа конкурса «Учитель года России-2020».
Со словами приветствия и поздравления к присутствующим обратилась депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Новая школа» председатель Рязанской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина.
Елена Митина вручила педагогам Благодарственные письма Комитета Госдумы по образованию и науке и ценные подарки. Кроме этого, педагогам были вручены благодарности от министерства образования и молодежной политики Рязанской области и областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В 2020 году в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» приняли участие 29 педагогов. Конкурсные мероприятия были организованы на базе Рязанского института развития образования.
Главный приз – «Журавль», изготовленный лучшими мастерами скопинской керамики, был вручен учителю географии рязанской школы №72 Ольге Ивляновой. Именно она будет представлять Рязанскую область на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020».
Шести участникам суперфинала были вручены премии губернатора Рязанской области.