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Елена Митина поздравила педагогов и участников конкурса «Учитель года России-2020» с профессиональным праздником

7info

В понедельник, 5 октября, в Рязанской областной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя и подведению итогов регионального этапа конкурса «Учитель года России-2020».

Со словами приветствия и поздравления к присутствующим обратилась депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Новая школа» председатель Рязанской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина.

– За окном золотая осень. Это особая пора для нашей системы образования, потому что следом за празднованием Дня знаний мы с вами отмечаем День дошкольного работника, День системы профтехобразования и День учителя. А в этом году ещё и финал нашего регионального конкурса «Учитель года России-2020». Такое количество профессиональных праздников в нашей системе не случайно, ведь педагог это очень многогранная, ответственная, значимая, направленная на созидание профессия, – подчеркнула парламентарий. – Именно благодаря вашему опыту, мастерству, душевным качествам, терпению сегодня у нас растёт замечательное поколение активных, творческих, всесторонне развитых мальчишек и девчонок. Низкий поклон вам за ваш труд, за неиссякаемую щедрость души, за умение совмещать преданность традициям нашего образования с умением идти в ногу со временем. Я поздравляю вас с Днём учителя, с финалом конкурса. Будьте здоровы, счастливы, любимы, успешны. Пусть у вас никогда не проходит желание учить, учиться и покорять новые вершины профессионального мастерства.

Елена Митина вручила педагогам Благодарственные письма Комитета Госдумы по образованию и науке и ценные подарки. Кроме этого, педагогам были вручены благодарности от министерства образования и молодежной политики Рязанской области и областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

В 2020 году в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» приняли участие 29 педагогов. Конкурсные мероприятия были организованы на базе Рязанского института развития образования.

Главный приз – «Журавль», изготовленный лучшими мастерами скопинской керамики, был вручен учителю географии рязанской школы №72 Ольге Ивляновой. Именно она будет представлять Рязанскую область на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020».

Шести участникам суперфинала были вручены премии губернатора Рязанской области.

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