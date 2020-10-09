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Новости РязаниОбщество

Елена Митина посетила эвакуационный пункт в селе Вослебово Скопинского района

7info

В четверг, 8 октября, депутат Госдумы Елена Митина и депутат Рязанской городской Думы Елена Волкова посетили эвакуационный пункт, расположенный в Вослебовской школе Скопинского района. Для учащихся Вослебовской школы организовано дистанционное обучение, а ученики пострадавшей от взрывной волны Мало-Шелемишевской школы отправлены на каникулы.

На сегодняшний день в эвакуационном пункте постоянно находятся 46 человек, в том числе два ребенка – девочки 9 и 17 лет. Еще один эвакуационный пункт находится в Ряжске. Там временно размещены 13 человек, в том числе 1 ребенок.

Депутаты привезли пострадавшим постельное белье, полотенца, предметы личной гигиены, одноразовую посуду, средства дезинфекции и продукты питания. Парламентарии пообщались с гражданами и узнали, какая помощь необходима им в данный момент.

– Люди обеспечены всем необходимым – организованы спальные места, четырехразовое питание, развернут фельдшерско-акушерский пункт, работают психологи. Стоит отметить, что граждане довольны созданными для них условиями. Гражданам, лишившимся документов, помогают сотрудники УФНС России по Рязанской области, – рассказал Елена Митина. – Вопросы, которые задали граждане, касались выплаты компенсаций пострадавшим.

Выплаты эвакуированным на неотложные нужды – 10 тыс. руб. на жилое помещение – начнутся с 9 октября. Перечень предоставляемых для этого документов существенно упрощен. Заявления гражданам помогли составить сотрудники социальных служб.

Кроме этого, в ближайшее время жители пострадавших населенных пунктов получат дополнительные выплаты за частичную утрату имущества – 50 тыс. руб., за полную утрату имущества – 100 тыс. руб. Те, чье здоровье пострадало в результате ЧС, получат выплаты от 20 до 400 тысяч в зависимости от тяжести полученного ущерба. Разрабатываются механизмы возмещения полной или частичной утраты жилья.

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