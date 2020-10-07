Елена Митина посетила Чернавский школьный музей

В среду, 7 октября, депутат Госдумы Елена Митина посетила музей, расположенный в Чернавской школе Милославского района.

Музей стал победителем регионального этапа конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны в номинации «Лучший сельский школьный музей/комната/уголок».

Конкурс проводился в два этапа — региональный и федеральный, в двух номинациях: «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей». Принять участие в нем могли городские и сельские средние образовательные учреждения, в которых есть музей, комната или уголок краеведческого и военно-исторического профиля, имеющие в своем составе экспозиции боевой славы и трудового подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Также музей Чернавской школы стал лауреатом федерального этапа конкурса «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны».

Елена Митина поздравила руководителя музея Светлану Клочкову с победой и вручила ей диплом и памятные подарки.

– В этом году наша страна отмечает 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Конкурс на лучший школьный музей – это хорошая возможность рассказать подрастающему поколению о героях, сражавшихся на фронтах и ковавших победу в тылу, о военных буднях, – отметила парламентарий.