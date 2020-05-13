Елена Митина: Поддерживаю решение об отмене итоговой аттестации для девятиклассников

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В этом году из-за пандемии коронавируса девятиклассники не будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых. Об этом в среду, 13 мая, сообщил заместитель Министра просвещения РФ Виктор Басюк.

Принятое решение прокомментировала депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.

– В последнее время данный вопрос не раз поднимался во время различных совещаний, – отметила Митина. – В прошлые годы результаты экзаменов учитывались для поступления в профильные классы, в этом году для этих целей они учитываться не будут. Провести ОГЭ так, чтобы в классе писали работу не более 7 учеников, для школ очень сложно. Это повлекло бы за собой установку дополнительных видеокамер и увеличение количества членов комиссий. Кроме того, при поступлении в ссузы учитывается средний балл аттестата, а не результаты экзаменов. Поэтому полностью поддерживаю решение об отмене ОГЭ для девятиклассников.