Елатомский стрелок показал, как убивал пятерых

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Следственный комитет РФ опубликовал видео следственных действий с подозреваемым в убийстве пятерых человек в посёлке Елатьма. 

Напомним, вечером в субботу, 4 апреля, 31-летний Антон Франчиков убил из охотничьего ружья молодую женщину и четверых мужчин. Следователи предъявили ему обвинение.

В опубликованном видео можно увидеть Франчикова на месте расстрела. С муляжом оружия в руках о рассказывает о произошедшем. Также есть запись его разговора со следователем, в которой он говорит, что вину не признаёт и в содеянном не раскаивается.

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