Эксперты назвали растения, опасные для собак

Российская кинологическая федерация рассказал о растениях, которые могут быть опасными для собак.

Какие растения могут быть опасными

Начнем со срезанных цветов, которые, на первый взгляд, кажутся безобидными. Ни в коем случае не позволяйте собаке грызть ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, нарциссы, хризантемы, ландыши, пионы, делфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень. Они могут навредить вашему питомцу, также не допускайте, чтобы собака пила воду из вазы, в которых стоят цветы.

С большим вниманием отнеситесь к следующим видам растений:

Примуловые

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К ним относятся примула и цикламен. Они содержат сапонин цикламин, который вызывает ожоги слизистой, затрудненное дыхание и боль в ротовой полости и гортани.

Молочайные

Это кодиеум, ятрофа, клещевина обыкновенная, пуансеттия, молочай терновый венец, лисий хвост. Все эти растения содержат эуфорбин. Если животное им отравилось, то у него могут возникнуть ожоги и язвы в пасти и глотке, нарушение ЖКТ, аллергические реакции, а также воспаление слизистых оболочек глаза, с самым плохим вариантом – временная слепота.

Вересковые

К ним относится азалия. Они вызывают отравление, а вслед за ним нарушение работы сердца и угнетение ЦНС за счет содержащегося в них гликозида андромедоксина.

Гортензиевые

Всеми любимая гортензия, которая содержит цианиды может вызвать рвоту, диарею и резкие боли в животе.

Амариллисовые

Это амарилллис, эухарис, валотта, гиппеастриум, кливия. Все эти растения содержат алкалоид ликорин, который вызывают диарею, рвоту и боль в животе. Если в организм поступило большое количество вещества, то может наступить паралич, общий коллапс или тремор.

Ароидные

Растения, содержащие аминокислоту аспарагин и кристаллы оксалата кальция, вызывают жжение, волдыри на слизистой, затрудненное дыхание или его остановку, отек гортани и пасти, если это вещество попадет собаке в глаза, может вызвать конъюнктивит, а в самом сложном случае – необратимые изменения роговицы глаза. К растениям этого вида относятся: часто встречающаяся в квартирах монстера, сингониум, замиокулькас, калла, диффенбахия, антриум, алоказия, кладиум.

Пасленовые

Яркие представители этого семейства — декоративный перец, соландра, бругмансия, броваллия и брунфельзия могут вызвать тошноту, сонливость и расстройство желудка, помутнение сознания и даже паралич за счет содержащихся в них алкалоидов.

Кутровые

Большинство любят эти растения за красоту их цветов. К ним относятся катарантус, олеандр, алламанда, мандевилла, раунвольфия, пахиподиум, адениум. Они содержат гликозиды и алкалоиды, которые могут привести к нарушениям сердечной деятельности.

Что делать, если собака отравилась

Если у вашей собаки появились следующие признаки отравления, необходимо как можно скорее принять меры и отвезти питомца к ветеринарному врачу:

• Рвота

• Диарея

• Слабость, сонливость, угнетенное состояние

• Обильное слюноотделение

• Учащенное дыхание

• Судороги

При отравлении необходимо как можно скорее удалить яды из организма животного. Для этого удалите ядовитые частицы с кожи, шерсти и слизистых собаки, промыв большим количеством воды. Если вам кажется, что животное съело растение, необходимо вызвать рвоту, например, подойдет 1,5% раствор перекиси водорода или 3% раствор, который необходимо развести наполовину водой. Маленькой собаке достаточно одной чайной ложки, средней две-три ложки, а крупной собаке на каждые 5 килограмм веса по одной чайной ложке. После того, как вы вызвали рвоту, необходимо дать обильное питье и абсорбент, а затем немедленно обратиться в ветеринарную клинику за помощью.

Каждый ответственный хозяин должен обеспечить максимальную безопасность для своей собаки. Не забывайте о воспитании вашего любимца, чтобы он понимал и знал команды нельзя и отдай, в случае, если он все-таки попытается съесть комнатное растение. Внимательно выбирайте растения для дома, а при наличии ядовитых – убедитесь, что они стоят в недоступном для питомца месте. Только от вашей внимательности и ответственности зависит здоровье вашего четвероногого друга.