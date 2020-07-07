Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника

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Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал агентству «Прайм», как можно понять, что вам звонит мошенник.

По словам Сизова, все виды телефонного мошенничества направлены на то, чтобы получить доступ к вашей банковской информации. Мошенники обязательно попросят вас сообщить конфиденциальную информацию, связанную с безналичными платежами.

Вас сразу же должно насторожить, если «сотрудник банка» просит провести действия для блокировки карты или отмены операции. Например, назвать код и СМС, кодовое слово, реквизиты карты, CVV. По словам эксперта, настоящие сотрудники банка имеют полномочия, чтобы заблокировать карту и без этих данных.

Сизов посоветовал сразу же прерывать разговор в таких случая и звонить в службу поддержки своего банка.

Иногда мошенники представляются сотрудниками интернет-магазинов. В этом случае они также просят сообщить информацию, которую можно использовать для проведения онлайн-платежей.

Кроме того, по словам Сизова, активизировались мошенники и после того, как стало известно о президентских выплатах на детей из-за коронавируса – злоумышленники просили сообщить им данные карты якобы для перечисления денег.