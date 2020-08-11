Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал агентству «Прайм», где до сих пор опасно расплачиваться банковской картой.

В статье отмечается, что платить картой сейчас не так опасно, как раньше. Введение чипованных карт практически свело на нет так называемый скимминг. Ранее преступники использовали специальный прибор, который мог считывать информацию с карт. Например, устанавливали скиммер в банкомат и получали данные о пин-коде.

Сейчас же опасность сохраняется в основном в интернете. По словам Сизова, есть множество сайтов-подделок. Они похожи на настоящие, но при оплате деньги уходят не продавцу, а на счета мошенников.

Эксперт советует для оплаты в интернете завести специальную карту и класть на неё ровно такую сумму, которую вы собираетесь потратить на товар. Не стоит покупать на непроверенных сайтах и сайтах с плохой репутацией. Ну и самое главное – не передавать никому своих персональных данных. Даже если вам позвонили из банка или магазина.

Если же вы всё-таки расплатились в ненадёжном месте, Сизов советует оспорить операцию через банк. Он уверен, что там вам подскажут, как оформить претензию.