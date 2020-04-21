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Экономист рассказал, как обвал на рынке топлива скажется на цене продуктов и лекарств

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Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ Плеханова Константин Ордов рассказал «Вечерней Москве», как скажется на жизни и экономике обвал цен на нефть.

Происходящее сейчас на нефтяном рынке Ордов сравнил со страшным сном. Нефтедобытчики вынуждены продавать нефть себе в убыток. Объясняется это тем, что остановив добычу, в некоторых случаях можно просто потерять скважину, так как «это не дырка в земле и заткнуть её просто не получится. 

В то же время, если люди продолжают продавать, то они надеются работать и дальше. Практически всё, что нас окружает, так или иначе связано или произведено из нефти. И речь не только о бензине. Рано или поздно, цены вернутся. Крупные производители компенсируют свои убытки и даже нарастят прибыль. Они займут места на рынке тех предприятий, у которых не хватит ресурсов, чтобы пережить кризис. 

Ожидать в России снижения цен на бензин из-за происходящего не стоит – правительство запретило ввоз дешёвого топлива. 

Говоря о ценах на продукты, эксперт отметил, что они в некоторых случаях стали даже ниже. Но люди, потерявшие доход из-за самоизоляции, этого могут и не заметить. Им кажется, что в магазинах всё дорого. В то же время, например, на овощи и фрукты, ожидается сезонное снижение цен.

Многое будет зависеть от того, сколько продлятся ограничения из-за коронавируса. Если самоизоляцию продлят до июня, многие предприятия малого и среднего бизнеса просто закроются. Люди потеряют работу, а следовательно и доходы.

Сезонность и снижение доходов повлияют на цены на продукты. В целом они должны снизиться. При этом, по мнению Ордова, линейка товаров народного потребления, включающая ряд определенных продуктов и лекарств, по итогам года подорожает на 4-5%. Такого же уровня инфляции экономист ждёт по итогам 2020 года. 

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