Экономика войны: какой ценой далась победа?

Цена есть у каждой победы. Самая страшная цена, которую приходится заплатить, – человеческие жизни, разрушенные судьбы, украденное детство. Но есть и другая сторона, о которой тоже нельзя забывать. Для Победы всегда были нужны деньги.
Что получали и как тратили в годы Великой Отечественной? РИА «7 новостей» расскажет о ценах военного времени, денежном довольствии в советской армии и работе финансовой системы страны.
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