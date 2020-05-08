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Экономика войны: какой ценой далась победа?

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Рязанские краеведы составили военную карту города

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В Рязани краеведы составили военную карту города. Об этом сообщает ГТРК «Ока». На карте отмечены линии обороны, минные поля,...
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Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём радио

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём радио! Уважаемые работники и ветераны отрасли связи и информационных технологий,...
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Под Рязанью легковушка превратилась в груду металла после столкновения с ЛЭП

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Утром в субботу, 2 мая, под Рязанью произошло серьёзное ДТП. После него легковой автомобиль превратился в груду металла.  По...
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Цена есть у каждой победы. Самая страшная цена, которую приходится заплатить, – человеческие жизни, разрушенные судьбы, украденное детство. Но есть и другая сторона, о которой тоже нельзя забывать. Для Победы всегда были нужны деньги.

Что получали и как тратили в годы Великой Отечественной? РИА «7 новостей» расскажет о ценах военного времени, денежном довольствии в советской армии и работе финансовой системы страны.

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НОВОСТИ РЯЗАНИ

Экономика войны: какой ценой далась победа?

Новости Рязани
Цена есть у каждой победы. Самая страшная цена – человеческие жизни, разрушенные судьбы, украденное детство. Но есть и другая сторона, о которой тоже нельзя забывать.
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Губернатор Рязанской области оценил, как скажется коронавирус на бюджете региона

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По его словам, весь удар по экономике ещё впереди. Глава региона отметил, что из-за режима самоизоляции многие предприятия были закрыты.
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Общественный транспорт в Рязани может начать работу в нормальном режиме

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Об этом во время встречи с волонётрами-медиками рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов. По словам главы региона, скорее всего, так и будет сделано.
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Экономика войны: какой ценой далась победа?

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Цена есть у каждой победы. Самая страшная цена – человеческие жизни, разрушенные судьбы, украденное детство. Но есть и другая сторона, о которой тоже нельзя забывать.
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Губернатор Рязанской области оценил, как скажется коронавирус на бюджете региона

Новости Рязани
По его словам, весь удар по экономике ещё впереди. Глава региона отметил, что из-за режима самоизоляции многие предприятия были закрыты.
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День Победы в режиме онлайн. Расписание трансляций

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Из-за введенных ограничений на массовые мероприятия празднование 75-летия Великой Победы переместилось с городских улиц и площадей на просторы интернета. Благодаря онлайн-трансляциям, миллионы...
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День Победы в режиме онлайн. Расписание трансляций

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Из-за введенных ограничений на массовые мероприятия празднование 75-летия Великой Победы переместилось с городских улиц и площадей на просторы интернета. Благодаря онлайн-трансляциям, миллионы...
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Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

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Управляющий Рязанским отделением ПАО "Сбербанк" Иван Семёнов дал большое интервью РИА "7 новостей". Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в...
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5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

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В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция...
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