Активисты-экологи попросили перекопать съезды к Уржинскому озеру

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Активисты Экологического рязанского альянса попросили перекопать съезды в Уржинскому озеру. Соответствующий пост появился в группе ЭРА в соцсети ВКонтакте.

Активисты отметили, что многим людям лень пройти до озера 50 метров и они едут это расстояние на машинах, оставляя транспорт прямо на берегу. При этом оборудованная стоянка остаётся пустой.

Экологи сообщили, что соответствующее обращение они направили в Минприроды Рязанской области, а также в лесничество.

– Возьмём на контроль. Это озеро Уржинское, – написано в группе Экологического рязанского альянса.