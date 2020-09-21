Ехавший из Рязанской области бензовоз с неадекватным водителем остановили после погони на трассе М-5

В Пензенской области сотрудники полиции после погони задержали бензовоз с неадекватным водителем, ехавший из Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сообщение о том, что по трассе М-5 урал движется бензовоз «Скания», водитель которого грубо нарушает правила дорожного движения, поступило в дежурную часть в 05.40. Через некоторое время грузовой автомобиль был замечен около города Нижний Ломов. На 520-м километре трассы полицейские попытались остановить машину, но водитель их требования проигнорировал. Началась погоня.
Во время преследования злоумышленник неоднократно нарушал правил дорожного движения – проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу встречного движения. Остановить его удалось только на 580-м километре федеральной автодороги, заблокировав патрульной машиной.
Водитель рассказал, что ехал из Рязанской области в Татарстан. По дороге выпил полбутылки водки и употреблял наркотическое средство, чтобы не заснуть.
Правоохранители составили на водителя-нарушителя 9 протоколов: 6 за выезд на встречку, по одному за езду на красный, невыполнение требования полиции, отказ от медосвидетельствования. Бензовоз отправили на штрафстоянку.