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Новости РязаниПроисшествия

Ехавший из Рязанской области бензовоз с неадекватным водителем остановили после погони на трассе М-5

7info

В Пензенской области сотрудники полиции после погони задержали бензовоз с неадекватным водителем, ехавший из Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о том, что по трассе М-5 урал движется бензовоз «Скания», водитель которого грубо нарушает правила дорожного движения, поступило в дежурную часть в 05.40. Через некоторое время грузовой автомобиль был замечен около города Нижний Ломов. На 520-м километре трассы полицейские попытались остановить машину, но водитель их требования проигнорировал. Началась погоня. 

Во время преследования злоумышленник неоднократно нарушал правил дорожного движения – проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу встречного движения. Остановить его удалось только на 580-м километре федеральной автодороги, заблокировав патрульной машиной.

Водитель рассказал, что ехал из Рязанской области в Татарстан. По дороге выпил полбутылки водки и употреблял наркотическое средство, чтобы не заснуть. 

–  Впоследствии гражданин 1992 года рождения был доставлен в областную наркологическую больницу, где отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, – говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Правоохранители составили на водителя-нарушителя 9 протоколов: 6 за выезд на встречку, по одному за езду на красный, невыполнение требования полиции, отказ от медосвидетельствования. Бензовоз отправили на штрафстоянку. 

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