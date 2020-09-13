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Единый день голосования в Рязанской области

7info

В воскресенье, 13 сентября, в России проходит Единый день голосования.

В Рязанской области выбирают депутатов региональной Думы. В 8 часов утра в Рязани и области открылись 1009 избирательных участков. Голосование завершится в 20 часов. 

Отметим, что в этот раз из-за пандемии коронавируса голосование на выборах проходит три дня – 11, 12 и 13 сентября. 

По информации зампреда Избиркома Рязанской области Дмитрия Бокова, в пятницу, 11 сентября, в регионе проголосовали почти 11% избирателей. 

Выборы проходят по партийным спискам, а также в одномандатных округах. 

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