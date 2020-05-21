Двоих рязанцев будут судить за драку с несовершеннолетними

Двое рязанцев 19 и 22 лет предстанут перед судом за драку, в результате которой пострадали несовершеннолетние. Вечером 15 мая в доме на улице Сельских Строителей молодые люди распивали спиртное. Возникла ссора, которая переросла в драку.
Как сообщает СУ СК РФ по Рязанской области, подозреваемые избили двоих несовершеннолетних. Один из них – 17-летний молодой человек – оказался в реанимации.
Подозреваемые не признали свою вину. Но следователи собрали достаточную доказательную базу для заключения их под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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