Двое жителей Касимова украли перила с моста

В Касимовском районе полицейские раскрыли кражу перил с пешеходного моста. В полицию обратился представитель администрации города Касимова. На месте происшествия полицейские заметили, что злоумышленники с помощью кувалды отламывали части конструкции перил в местах соединений.

Металлические фрагменты было решено искать в пунктах приема вторсырья. Именно та ми были обнаружены фрагменты ограждения. После этого установить, кто реализовал эти металлические изделия, не составило труда.

К краже оказались причастны 22-летний и 20-летний жители города Касимова. Их задержали, фрагменты перил изъяли.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.