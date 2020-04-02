Двое рязанских водителей попались пьяными за рулём

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1 апреля, в 1:10, в городе Рязани на улице Рыбацкой сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Great Wall», который двигался так, что возникали опасения за состояние здоровья водителя. Полицейские остановили этот внедорожник и установили у водителя – 38-летнего рязанца признаки алкогольного опьянения. Впоследствии состояние опьянение было подтверждено в ходе соответствующего освидетельствования.

Сотрудники полиции выявили, что 38-летний рязанец ранее – в декабре 2019 года столичным судом уже подвергался административному наказанию за нетрезвое вождение.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за повторное управление в состоянии опьянения, либо повторный отказ от освидетельствования на данное состояние, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200- 300 тысяч рублей. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права управления — сроком 3 года.

1 апреля, в 15:30, в Рязанском районе на 178-ом километре автодороги Москва-Челябинск сотрудники ГИБДД выявили аналогичное нарушение. Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2109, которым управлял 39-летний житель Рыбновского района. Водитель был нетрезв.

Полицейские выяснили, что ранее этот мужчина в городе Рязани уже подвергался административному наказанию за нетрезвое вождение.

Теперь нарушителю грозит уголовное наказание.