Двое рязанских водителей попались пьяными за рулём

7info
Администрация

Рязанцев призывают не выходить из дома после 19.00

С понедельника, 30 марта, в 19.15 в Рязани начнётся дезинфекция улиц. Специальным средством будут обрабатывать основные дороги города, тротуары, общественные пространства и...
Узнать больше
Новости Рязани

20-летнего парня будут судить за изнасилование несовершеннолетней

По версии следствия, преступление было совершено в городе Кораблино вечером 28 октября 2019 года. Обвиняемый напал на улице на несовершеннолетнюю девушку и изнасиловал её.
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанский перинатальный центр закрыт на плановую санобработку

Сегодня, 28 марта,  министерство здравоохранения региона сообщило о том, что Рязанский перинатальный центр закрыт на плановую санобработку. Эта регламентированная процедура в определённый период времени...
Узнать больше
Акценты

Роспотребнадзор рассказал, как правильно дезинфицировать многоразовые маски

На сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, как правильно использовать многоразовые маски.  В сообщении отмечается, что многоразовые маски, объявления...
Узнать больше
Акценты

Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы

Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы за 2019 год. Об основных достижениях организации рассказал управляющий Иван Семёнов. В...
Узнать больше
-

1 апреля, в 1:10, в городе Рязани на улице Рыбацкой сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Great Wall», который двигался так, что возникали опасения за состояние здоровья водителя. Полицейские остановили этот внедорожник и установили у водителя – 38-летнего рязанца признаки алкогольного опьянения. Впоследствии состояние опьянение было подтверждено в ходе соответствующего освидетельствования.

Сотрудники полиции выявили, что 38-летний рязанец ранее – в декабре 2019 года столичным судом уже подвергался административному наказанию за нетрезвое вождение.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за повторное управление в состоянии опьянения, либо повторный отказ от освидетельствования на данное состояние, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200- 300 тысяч рублей. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права управления — сроком 3 года.

1 апреля, в 15:30, в Рязанском районе на 178-ом километре автодороги Москва-Челябинск сотрудники ГИБДД выявили аналогичное нарушение. Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2109, которым управлял 39-летний житель Рыбновского района. Водитель был нетрезв.

Полицейские выяснили, что ранее этот мужчина в городе Рязани уже подвергался административному наказанию за нетрезвое вождение.

Теперь нарушителю грозит уголовное наказание.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Новость про отсутствие спецкостюмов у рязанских врачей оказалась фейком

Коронавирус Рязань
Вечером в пятницу, 3 апреля, оперативная группа по коронавирусу правительства Рязанской области опубликовала сообщение о фейковом вбросе новостей. В сообщении говорится о...
Узнать больше

Видео:Для выявления нарушителей режима в Рязанской области задействуют катера

Власть
В предстоящие выходные полиция примет усиленные меры для выявления нарушителей режима самоизоляции. Полицейские рейды и патрули будут дежурить  не только на улицах, но и...
Узнать больше

В Рязани началась трансляция театрального фестиваля-премии «Зеркало сцены»

Видео
Рязанский театр кукол совместно с Региональным отделением Союза Театральных Деятелей РФ и телеканалом ТКР начинает серию online-трансляций на официальной странице Рязанского театра...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новость про отсутствие спецкостюмов у рязанских врачей оказалась фейком

Коронавирус Рязань
Вечером в пятницу, 3 апреля, оперативная группа по коронавирусу правительства Рязанской области опубликовала сообщение о фейковом вбросе новостей. В сообщении говорится о...
Узнать больше

На коронавирус в Рязанской области проверяют 1172 человека

Коронавирус Рязань
На коронавирус в Рязанской области проверяют 1172 человека. В настоящее время известно о 2043 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран. Такие...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё два случая заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязани выявлено ещё два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. – Тест...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

#МЫожидаемКВН

Акценты
В четверг, 2 апреля, в 19.00 во Дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21-го сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Россияне назвали сына в честь коронавируса

Митрополит Татарстана совершил воздушный крестный ход

Первое уголовное дело о фейке про COVID-19 завели в РФ