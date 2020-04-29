Движение в серебре: пять монет, посвященных искусству танца

-

Легкий перезвон монет, которые, покоряясь движению танцовщицы, дрожат на тонкой ткани. В музыкальную мелодию добавлена уникальная нота. «Я надену звонкое монисто, по-цыгански поведу плечом, золотые звякнув, словно выстрел, заиграют солнечным лучом», — писала Маргарита Коницкая. 29 апреля – Международный день танца. В этот день предлагаем узнать, как танец застыл в серебре – на памятных монетах.

Считается, что первые монеты появились в Лидии в начале VII в. до н. э. Зафиксировать первый танец, конечно, невозможно, ведь он сопровождал человека с древнейших времен. Праздничные, шаманские, брачные – танец рассказывал, убеждал, иногда сохранял информацию о чем-то. Почти так же, как намного позже делали это памятные монеты. Уже в 60-х годах до н.э. на римском монетном дворе отчеканили денежный знак, который украсила Терпсихора, муза танца. С тех пор во многих странах мира неоднократно на звонкую монету помещали и мастеров паркета, и авторов музыки, и основные сцены.

Россия не стала исключением. И не единожды на памятных монетах появлялось культурное достояние страны – русский балет. Банк России на протяжении нескольких лет выпускал одноименную серию в серебре, золоте, платине и в палладии.

В 2018 году было выпущено сразу две монеты, на которых был представлен балет. Одна из них посвящена балетмейстеру Мариусу Петипа. Его хореография «Лебединого озера» является одной из самых узнаваемых в театральном мире. Поэтому неудивительно, что рядом с рельефным портретом петербуржского француза появился дуэт из знаменитого балета на фоне занавеса Мариинского театра.

Театральное искусство в целом представляет монета «Магия театра». Серебряные 3 рубля вышли в конце 2018 года. На их реверсе соседствуют вокальное и танцевальное искусства: опера «Иоланта» и балет «Щелкунчик», в постановке все того же Петипа. А несколькими годами ранее его же работа, балет «Дон Кихот», появилась на монете, которую выпустили в рамках совместного года Испании и России. Хитроумный идальго стал символом единения двух стран, как объединяет людей по всему миру искусство танца.

Впрочем, не забыты и национальные танцы. В феврале 2020 года к 250-летию вхождения Ингушетии в состав Российского государства была выпущена серебряная монета, где на зеркальном поле можно увидеть мужской и женский силуэты в национальных костюмах, ведь народное творчество, а тем более танцы, отличающиеся пластикой и изяществом, — настоящее культурное сокровище.

Танцевать любят в том числе и спортсмены. В 1976 году в программу Олимпийских игр впервые были включены танцы на льду. «Золото» Инсбрука и титул первых чемпионов в новом виде получили советские фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков. А в 2010 году серия «Выдающиеся спортсмены России» пополнилась изображением одного из лучших номеров Пахомовой и Горшкова — вальса из «Маскарада» Хачатуряна.

Это лишь пять монет, которые были выпущены за последнее десятилетие. Но за многолетнюю историю медальерное и танцевальное искусства переплетались гораздо чаще. И Международный день танца – прекрасный повод, чтобы узнать об этом чуть больше.