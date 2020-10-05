18-летние рязанки приняли участие в шоу «Ты супер!» на НТВ

Две рязанки спели песни членам жюри на шоу «Ты супер!» на федеральном телеканале НТВ. Программа с участием девушек вышла в воскресенье, 4 октября.

Одна из участниц приехала на шоу из Сасово. Валерии Шилкиной 18 лет, и она уже не первый раз участвует в этом шоу.

— Невероятный голос Леры Шилкиной в супер-сезоне заставил всех судей подняться из кресел и стоя аплодировать. Надеюсь, и в этом году судьи не смогут усидеть в своих креслах, — напомнил ведущий программы.

Ранее девушка выступала с народной песней, где показала всю красоту своего голоса.

— После проекта меня стали узнавать на улице, ко мне подходили люди и очень радовались, что меня увидели, — рассказала Валерия Шилкина.

Девушка отметила, что участвовала во многих концертах, проходящих в Рязани. Именно благодаря многочисленным выступлениям она стала уверенной в себе.

Валерия Шилкина живет с приемной мамой и бабушкой. Женщина забрала маленькую 2-х летнюю девочку из приюта. Своих биологических родителей девушка никогда не видела.

— Про маму известно, что она пила. Я не знаю, что точно произошло. Кто-то говорит, что ее машина сбила, кто-то рассказывает другую версию. А отец умер от цирроза печени, — вспомнила Валерия.

На этот раз девушка исполнила песню Людмилы Зыкиной «Оренбургский пуховый платок». Свое выступление она посвятила своей приемной маме. После окончания песни, целый зал поднялся и аплодировал стоя.

— Я не сразу нажала на кнопку из-за того, что вы пели с таким смыслом! Мне не хотелось вас перебивать, — заметила член жюри Диана Арбенина.

Все члены жюри высоко оценили выступление Валерии Шилкиной. Игорь Крутой, певица Ёлка, Алексей Воробьев и Диана Арбенина, не задумываясь, нажали на кнопки.

Еще одной рязанке тоже 18 лет. Анастасия Дурина поделилась своей трагичной историей на шоу. Единственное воспоминание с мамой у девушки осталось с 2-х лет, а после родного человека в жизни девочки так и не было. Отец и мать все время пили, а после глава семейства скончался. Женщина завела новую семью, родила еще одну дочь, а про Анастасию напрочь забыла. В настоящее время девушка живет со своей бабушкой.

— Однажды я увидела свою маму на улице и хотела к ней подойти. Но та меня не узнала. Лишь смерила пустым взглядом и прошла мимо. После этого я не чувствую ни надежды, ни любви, ни обиды, — рассказала Анастасия Дурина.

На шоу девушка выступила с песней Фрэнка Синатры «LOVE». Ее выступление высоко оценили не только члены жюри, но и зрители.

— Взгляд, обворожительная улыбка — ты просто очаровательная, обаятельная. Я не ожидала услышать эту песню на конкурсе, но мне было так приятно, — поделилась певица Ёлка.

Перед выступлением Анастасия Дурина призналась, что хотела бы увидеть Анатолия Цоя. И певец приехал на шоу, чтобы поддержать рязанку.

Несмотря на то, что жюри понравилось выступление двух рязанок, дальше девушкам так и не удалось пройти.