18-летние рязанки приняли участие в шоу «Ты супер!» на НТВ

Две рязанки спели песни членам жюри на шоу «Ты супер!» на федеральном телеканале НТВ. Программа с участием девушек вышла в воскресенье, 4 октября.
Одна из участниц приехала на шоу из Сасово. Валерии Шилкиной 18 лет, и она уже не первый раз участвует в этом шоу.
Ранее девушка выступала с народной песней, где показала всю красоту своего голоса.
Девушка отметила, что участвовала во многих концертах, проходящих в Рязани. Именно благодаря многочисленным выступлениям она стала уверенной в себе.
Валерия Шилкина живет с приемной мамой и бабушкой. Женщина забрала маленькую 2-х летнюю девочку из приюта. Своих биологических родителей девушка никогда не видела.
На этот раз девушка исполнила песню Людмилы Зыкиной «Оренбургский пуховый платок». Свое выступление она посвятила своей приемной маме. После окончания песни, целый зал поднялся и аплодировал стоя.
Все члены жюри высоко оценили выступление Валерии Шилкиной. Игорь Крутой, певица Ёлка, Алексей Воробьев и Диана Арбенина, не задумываясь, нажали на кнопки.
Еще одной рязанке тоже 18 лет. Анастасия Дурина поделилась своей трагичной историей на шоу. Единственное воспоминание с мамой у девушки осталось с 2-х лет, а после родного человека в жизни девочки так и не было. Отец и мать все время пили, а после глава семейства скончался. Женщина завела новую семью, родила еще одну дочь, а про Анастасию напрочь забыла. В настоящее время девушка живет со своей бабушкой.
На шоу девушка выступила с песней Фрэнка Синатры «LOVE». Ее выступление высоко оценили не только члены жюри, но и зрители.
— Взгляд, обворожительная улыбка — ты просто очаровательная, обаятельная. Я не ожидала услышать эту песню на конкурсе, но мне было так приятно, — поделилась певица Ёлка.
Перед выступлением Анастасия Дурина призналась, что хотела бы увидеть Анатолия Цоя. И певец приехал на шоу, чтобы поддержать рязанку.
Несмотря на то, что жюри понравилось выступление двух рязанок, дальше девушкам так и не удалось пройти.