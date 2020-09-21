Не так давно были подведены итоги конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Два рязанских предприятия получили золотые Знаки качества, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Данный конкурс проходит в рамках Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий. Он направлен на ликвидацию импортозамещения.
Так, звания лучших предприятий удостоились ООО «Вестар», производящий бытовую химию, и ООО ЗВК «Бервел» — завод высокопрочного крепежа. Первый завод находится в Ряжске, а второй — в Рыбном.
После тщательной проверки каждой продукции присваивается платиновый, золотой, серебряный или бронзовый Знак качества.