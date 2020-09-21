Не так давно были подведены итоги конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Два рязанских предприятия получили золотые Знаки качества, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данный конкурс проходит в рамках Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий. Он направлен на ликвидацию импортозамещения.

Так, звания лучших предприятий удостоились ООО «Вестар», производящий бытовую химию, и ООО ЗВК «Бервел» — завод высокопрочного крепежа. Первый завод находится в Ряжске, а второй — в Рыбном.

— Конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» – это ежегодный проект, направленный на продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение стратегических задач импортозамещения. Программа действует с 1999 года. В ее рамках проводится экспертиза продукции, услуг и передовых технологий по критериям качества. Функции экспертной комиссии осуществляет ФБУ «РОСТЕСТ-Москва», — говорится в сообщении.

После тщательной проверки каждой продукции присваивается платиновый, золотой, серебряный или бронзовый Знак качества.