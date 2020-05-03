Два человека пострадали в аварии на трассе М-5

В результате аварии на трассе М-5 «Урал» под Рязанью пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По данным ГИБДД, ДТП случилось в пятницу, 1 мая, в 16.04 на 203 километре автодороги Москва – Челябинск в Рязанском районе. 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, выезжая на главную дорогу, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с «Фольксваген Поло» под управлением 43-летней женщины.
Помощь после столкновения потребовалась водителю автомобиля ВАЗ и его 32-летней пассажирке.
По факту ДТП проводится проверка.
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