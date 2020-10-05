Духовник патриарха всея Руси Кирилла прибыл с визитом в Рязань

В понедельник, 5 октября, духовник патриарха всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) приехал в Рязань, сообщает сайт региональной епархии.

В Иоанно-Кронштадтском храме он прослужил Божественную литургию. После службы отец Илий предостерег от опасности возвращения коммунистической и других богопротивнических идеологий в страну.

— Только крепкой православной верой, надеждой и любовью современные люди могут спастись и избежать повторения событий, подобных тем, что настигли нашу страну в первой половине ХХ века, — сказал схиархимандрит.

Всем участникам богослужения после предлагалось выбрать любую книгу, какую он пожелает, в подарок. Верующие выбирали среди Евангелие, молитвословов, публицистических изданий.

После богослужения отец Илий посетил Иоанно-Богословский монастырь. Он побывал на святом источнике с купелью, познакомился со святыми монастыря и жизнью братии.

— Схиархимандрит дал наставления в самых важных сторонах иноческой жизни. Эта беседа была важна для тех, кто решил посвятить свою жизнь Богу. Таких старцев, как отец Илий, сейчас уже и не найти. Именно благодаря им обескровленная монашеская жизнь на территории советского государства не ушла в прошлое, — говорится в сообщении.

Все желающие могут посетить еще одну Божественную литургию, которая пройдет во вторник, 6 октября, в Спасо-Преображенском монастыре Рязанского кремля. Начало службы в 6:40.