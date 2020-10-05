Духовник патриарха всея Руси Кирилла прибыл с визитом в Рязань

В понедельник, 5 октября, духовник патриарха всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) приехал в Рязань, сообщает сайт региональной епархии.
В Иоанно-Кронштадтском храме он прослужил Божественную литургию. После службы отец Илий предостерег от опасности возвращения коммунистической и других богопротивнических идеологий в страну.
Всем участникам богослужения после предлагалось выбрать любую книгу, какую он пожелает, в подарок. Верующие выбирали среди Евангелие, молитвословов, публицистических изданий.
После богослужения отец Илий посетил Иоанно-Богословский монастырь. Он побывал на святом источнике с купелью, познакомился со святыми монастыря и жизнью братии.
Все желающие могут посетить еще одну Божественную литургию, которая пройдет во вторник, 6 октября, в Спасо-Преображенском монастыре Рязанского кремля. Начало службы в 6:40.