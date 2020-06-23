Дождливая погода в Рязани сохранится до конца дня

Дождь будет идти в Рязани минимум до конца дня 23 июня. Об этом говорится в метеопредупреждении на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
Синоптики сообщают, что дожди в Рязани и области местами будут сильными. Также ожидаются грозы, ветер усилится до 13-18 м/с. В отдельных районах региона возможен град.
– Явления сохранятся до конца суток 23 июня, – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
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