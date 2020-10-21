Дорогу и улицу в Рязани хотят передать в собственность области

Северную окружную дорогу и улицу Большую в Рязани предложено передать в государственную собственность Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Вопрос был рассмотрен на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности. Было отмечено, что эти участки дорожной сети относятся к автомобильным дорогам Рязанской области.

Также предложено передать в собственность региона и соответствующую инфраструктуру – дорожные ограждения, инженерные сети ливневой канализации и сети наружного освещения, остановочные павильоны.

Вопрос вынесен на заседание Рязанской городской Думы.