ДомКлик от Сбербанка запустил сервис подбора недвижимости в новостройках по всей России – от Калининграда до Владивостока.
Сервис позволяет ипотечным клиентам получить скидки до 10% на квартиры в новостройках от ведущих застройщиков.
– После того как будет одобрена заявка на ипотеку на DomClick.ru или в отделении Сбербанка, клиенту необходимо будет заполнить форму подбора недвижимости, в которой он указывает предпочтения по стоимости и расположению жилья, инфраструктуре и образу жизни, – прокомментировал начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев. – Далее смарт-поиск формирует список подходящих предложений от проверенных застройщиков со скидкой до 10% и отправляет клиенту в чат личного кабинета. Прямо в чате клиент может позвонить или написать застройщику, чтобы забронировать квартиру со скидкой.
К сервису онлайн-подбора недвижимости уже подключились более 700 крупнейших застройщиков России и предлагают клиентам квартиры в почти 1 000 жилых комплексах.
Выбрать подходящую квартиру со скидкой от застройщика и оформить ипотеку можно онлайн на DomClick.ru
– Практически все застройщики Рязанской области присоединились к сервису подбора и предоставлению скидок клиентам Сбербанка. Это и группы компаний Зеленый сад, Единство, Северная компания, Стройпромсервис, Мармакс, – отметил Олег Сычев.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram