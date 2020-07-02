ДомКлик от Сбербанка запустил сервис подбора недвижимости в новостройках по всей России – от Калининграда до Владивостока.

Сервис позволяет ипотечным клиентам получить скидки до 10% на квартиры в новостройках от ведущих застройщиков.

– После того как будет одобрена заявка на ипотеку на DomClick.ru или в отделении Сбербанка, клиенту необходимо будет заполнить форму подбора недвижимости, в которой он указывает предпочтения по стоимости и расположению жилья, инфраструктуре и образу жизни, – прокомментировал начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев. – Далее смарт-поиск формирует список подходящих предложений от проверенных застройщиков со скидкой до 10% и отправляет клиенту в чат личного кабинета. Прямо в чате клиент может позвонить или написать застройщику, чтобы забронировать квартиру со скидкой.