Дом, 4 постройки, 10 га травы сгорели за день в Спасском районе

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Вторник, 7 апреля, в Спасском районе получился по настоящему жарким. За день там произошло два серьёзных пожара. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Сообщение о первом пожаре поступило около 10 часов. В селе Мокрицы загорелась сухая трава. В результате сгорело 10 гектаров растительности и 4 нежилые постройки. Огонь тушили сразу 12 пожарных расчётов, в том числе из Рязани и Полян. 

В 12 часов в селе Ижевское произошёл пожар в жилом доме. Здание выгорело полностью. Хозяйка и её сын не пострадали. Примечательно, что несколько лет назад в доме уже был пожар. 

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