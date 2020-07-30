Должен ли магазин обслуживать покупателей за 5 минут до закрытия

РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают давать комментарии по самым разным жизненным ситуациям. На этот раз наших читателей заинтересовал такой вопрос:

– Я пришел в магазин за 5 минут до его закрытия, однако продавец отказался меня обслуживать, вправе ли он был это сделать?

Разбираемся в ситуации с прокурором Александро-Невского района Максимом Комягиным.

В данном случае продавец не вправе отказать в обслуживании. Исходя из положений ч. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», законодатель обязывает продавца довести до сведения потребителя режим своей работы и соблюдать данный режим. Формой доведения до потребителя информации о режиме работы организаций торговли является размещение ее на вывеске организации или объекта торговли.

В случае несоблюдения режима работы правоприменительная практика исходит из того, что нарушено право потребителя на получение достоверной информации.

За невыполнение обязанности по доведению информации продавцом (исполнителем) в соответствии со ст.14.8 КоАП РФ установлена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 тыс. рублей; на юридических лиц – от 5 до 10 тыс. рублей.

Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных указанной статьей, согласно ст.23.49 КоАП РФ отнесено к компетенции органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, то есть Роспотребнадзора.