Четверг, 30 июля, 2020
23.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоПрокуратура поясняет

Должен ли магазин обслуживать покупателей за 5 минут до закрытия

7info 2

РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают давать комментарии по самым разным жизненным ситуациям. На этот раз наших читателей заинтересовал такой вопрос:

– Я пришел в магазин за 5 минут до его закрытия, однако продавец отказался меня обслуживать, вправе ли он был это сделать?

Разбираемся в ситуации с прокурором Александро-Невского района Максимом Комягиным.

В данном случае продавец не вправе отказать в обслуживании. Исходя из положений ч. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», законодатель обязывает продавца довести до сведения потребителя режим своей работы и соблюдать данный режим. Формой доведения до потребителя информации о режиме работы организаций торговли является размещение ее на вывеске организации или объекта торговли.

В случае несоблюдения режима работы правоприменительная практика исходит из того, что нарушено право потребителя на получение достоверной информации.

За невыполнение обязанности по доведению информации продавцом (исполнителем) в соответствии со ст.14.8 КоАП РФ установлена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 тыс. рублей; на юридических лиц – от 5 до 10 тыс. рублей.

Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных указанной статьей, согласно ст.23.49 КоАП РФ отнесено к компетенции органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, то есть Роспотребнадзора.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяАдминистрация Рязани рассказала о втором этапе благоустройства Верхнего городского парка

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Должен ли магазин обслуживать покупателей за 5 минут до закрытия

Новости Рязани
РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают давать комментарии по самым разным жизненным ситуациям. На этот раз наших читателей заинтересовал такой...
Узнать больше

Администрация Рязани рассказала о втором этапе благоустройства Верхнего городского парка

Новости Рязани
В ближайшее время в Верхнем городском парке Рязани начнётся второй этап благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в социальной сети ВКонтакте.
Узнать больше

Роспотребнадзор высказался об открытии детсадов в Рязани

Новости Рязани
Представители Роспотребнадзора в социальной сети ВКонтакте высказались о возможном открытии детских садов в Рязани.  Напомним, сейчас из-за коронавируса в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Карта фестиваля «Арт-Парк» в Рязани

Новости Рязани
Организаторы приготовили для жителей и гостей города несколько площадок разнообразной тематики. В том числе, на фестивале будет и площадка РИА «7 новостей».
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 29 июля

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и Рязанской области за 29 июля.   В Рязанской...
Узнать больше

Стала известна обновлённая программа празднования Дня города в Рязани

Культура
Администрация Рязани обнародовала программу празднования 925-летия Рязани. Торжество состоится 1 августа. Несмотря на то, что массовые мероприятия в городе отменили,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

Атом рядом

Акценты
С 6 июля по 20 августа 2020 года всех регионах РФ проходит конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Проект...
Узнать больше

Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

Акценты
В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+