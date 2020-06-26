Для школьников ввели дополнительные льготы на проезд

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Введены дополнительные льготы для проезда школьников на железнодорожном транспорте.

Школьники и воспитанники общеобразовательных учреждений старше 10 лет смогут во время учебного года покупать со скидкой 50% билеты на проезд в том числе в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе (ранее – только на проезд в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования).

Такие изменения предусматривает Постановление Правительства РФ от 17 июня 2020 г. № 865 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1172». Изменения вступают в силу с 27 июня 2020 года».