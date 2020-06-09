Для школьников Рязани организовали серию интересных онлайн-мероприятий

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Во время летних каникул школьникам предлагают посмотреть интересные мастер-классы и лекции от учреждений дополнительного образования города.

МБОУ «Городская станция юных техников» подготовила мастер-класс «Демонстрация робота LegoWeDo «Морской котик».

МБУДО «Мечта» научит всех желающих пользоваться фотошопом, а также предлагает пройти обучение по программам «История военного искусства древнейших народов», «История авианосцев», «Робототехника».

МБУДО «ЦДТ «Феникс» подготовил цикл рассказов о путешественниках «Позови меня с собой», занятиях «Пальчиковая гимнастика или гимнастика для ума».

МБУДО «ЦДТ «Октябрьский» проводит конкурс детского рисунка по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Вежливая улица».

МБУДО «Рязанская городская станция юных натуралистов» научит ухаживать за животными и цветами и делать экибану.

МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества предлагает онлайн-экскурсии в музей детской рукописной книги, приглашает принять участие в онлайн-конкурсе юных чтецов, а также в программах различной направленности.

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