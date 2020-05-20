Для поступления в РГУ им. С.А.Есенина не потребуется подлинник аттестата

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина в 2020 году разработает дополнительные механизмы подачи электронных документов от абитуриентов. Помимо ставшей традиционной формы подачи документов по электронной почте, будет предоставлена техническая возможность создания личного кабинета и загрузки отсканированных файлов в него.
Приёмная кампания стартует в вузе 20 июня 2020 года. Новшеством станет заполнение электронной формы о зачислении в РГУ. Такую форму абитуриенты будут заполнять во всех вузах России. Приём оригинала аттестата из-за пандемии COVID-19 отменён по всей стране.
Об этом корреспонденту РИА «7 новостей» сообщил ответственный секретарь приемной комиссии РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Перехватов.
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