Директор Рязанского агентства инвентаризации и проектирования рассказала о бизнесе в период пандемии

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Директор Рязанского агентства инвентаризации и проектирования Анна Былкина, рассказала о бизнесе в период пандемии и о том, какие меры поддержки уже внедрены для клиентов.

Чем занимается агентство с таким длинным названием

Рязанское агентство инвентаризации и проектирования – лидер на рынке кадастровых работ. Агентство оказывает кадастровые услуги любой сложности и объема: изготовление технических планов, межевание, геодезические изыскания, узаконивание перепланировок, оценка недвижимости, снижение кадастровой стоимости, проектирование и многое другое.

Можно ли считать услуги востребованными

Безусловно, данный вид услуг очень востребован! У граждан есть имущество, и если ведем речь о деревнях и селах, то зачастую оно не оформлено должным образом. Кто-то приходит в агентство, когда уже возникли проблемы с соседями или с администрацией, другие граждане, более юридически грамотные, самостоятельно решают привести документы в порядок, чтобы обезопасить себя от штрафов, тем более в такое непростое время!

Чаще всего обращаются с проблемами. Многие попадают в неприятные ситуации, отдавая свои документы и деньги кадастровым инженерам-одиночкам, которые, зачастую не могут гарантировать выполнение работ. Те, кто считает, что один кадастровый инженер сделает подешевле они очень заблуждаются. Чаще всего происходит наоборот. С таким крупным поставщиком услуг как Рязанское агентство инвентаризации и проектирования работать безопаснее и удобнее: в штате более 20 сотрудников – профессионалов, огромный офис в центре города. Сотрудники оперативно выезжают на объекты и анализируют документы клиентов, что позволяет быстро и качественно выполнять работу.

О работе в период самоизоляции и общении с клиентами

Все сотрудники на самоизоляции, но при этом продолжают работать в on-line режиме. Все просто: клиент звонит, или оставляет заявку на сайте www.tehplan.com, или в мессенджер, с ним общается инженер, любым удобным способом клиент присылает копии документов необходимые для работы, специалист производит расчет стоимости услуг, а клиент, не выходя из дома, оплачивает их через интернет банкинг. Затем, по желанию клиента, возможна доставка документов на дом.

Как отразился режим «самоизоляции» на линейке предложений

Руководством Рязанского агентства инвентаризации и проектирования приняло решение о максимальной поддержке население и именно поэтому была внедрена программа «Все услуги в рассрочку без процентов и переплат». Все понимают, что многие оказались в непростой финансовой ситуации, но в любом случае, нужно двигаться дальше, поэтому и готовы предоставить свои услуги с рассрочкой платежа. Без привлечения кредитных организаций – что немало важно, а расчеты клиент будет вести исключительно с ООО «Рязанское агентство инвентаризации и проектирования».

В стране нет ни одной компании, для которой все пройдет бесследно, а люди сидящие дома – так же чьи-то сотрудники. Последствия пандемии будут, конечно, тянуться еще несколько месяцев после ее завершения, но весь коллектив агентства не падаем духом чего и всем желаем.

Рязанское агентство инвентаризации и проектирования – лидеры сферы кадастровых услуг, готовы и могут поддержать население в такой непростой ситуации!

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