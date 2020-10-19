Директор Лицея №52 Елена Гаврюнина: Если бы я была Александром Блоком, то сказала бы о лицее стихами

В молодости лицей был для меня местом профессионального становления — ведь профессии учителя я научилась именно здесь. И я благодарна моим старшим коллегам, которые поддержали меня на этом пути. Это поистине бесценно! А еще я благодарна своим ученикам — за искренность, открытость и за то, что они верили мне.

Сейчас слово «лицей» ассоциируется для меня со словом «ответственность». Я понимаю, что наш лицей уникален, и хочется бережно сохранить все лучшее, что создано трудом моих предшественников. А для этого надо развиваться, находить точки роста для движения вперед в нашей быстро меняющейся действительности.

Лицеисты 30 лет назад, 10-20 лет назад и сейчас — изменились ли они? И да и нет. Насколько я успела заметить, современные дети в своей учебе больше нацелены на результаты, они стремяться активнее взаимодействовать со взрослыми для их достижения.

И — нет, потому что для нас все еще актуальны пушкинские слова, которые мы повторяем как девиз лицея и которые, как никогда в другое время, вспоминаются в преддверии 19 октября: «Друзья мои, прекрасен наш союз!»

Недавно мы обсуждали со старшеклассниками одну непростую ситуацию. И мне запали в душу слова ученика: аргументируя свою позицию, он сказал: «Если мы все в лицее как братья и сестры…» Если лицеисты готовы так относиться друг к другу, значит, дух лицейского братства жив! Несомненно, лицеистов прошлого и настоящего объединяет гордость за то, что они учатся или учились в лицее. Об этом же свидетельствует и то, что многие приводят учиться в лицей своих детей, и то, что среди сотрудников и друзей лицея — наши выпускники.

В День лицеиста я желаю всем, кто причастен к лицейскому братству, здоровья и оптимизма, энергии и бодрости, доброты и взаимопонимания!

А наш юбилей мы обязательно отпразднуем!