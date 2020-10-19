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Директор Лицея №52 Елена Гаврюнина: Если бы я была Александром Блоком, то сказала бы о лицее стихами

7info

19 октября в России отмечается День лицеиста. Для учащихся трёх лицеев города Рязани (Свободный, №4 и №52) — это один из самых важных и долгожданных праздников.

Но, к сожалению, в 2020 году не только в России, но и во всём мире праздники отмечаются «по особенному». Из-за пандемии коронавируса мы не смогли увидеть традиционное мероприятие с клятвой и вручением лицейских билетов.

Но «лицейский дух» оказался сильнее «ковидного» и новый директор лицея №52, а в прошлом его ученица и учительница русского языка и литературы Елена Викторовна Гаврюнина «одна за всех» создала для нас неповторимую атмосферу этого учебного заведения.

— Я пришла учиться в лицей в 1990 году. Это был год его основания. Хотя школа № 52 — гораздо старше. Она начала работать в 1970 году. Так что в 2020-м у нас двойной юбилей: 50 лет школе и 30 лет лицею № 52! Даты выглядят солидно, хотя кажется, что все начиналось совсем недавно.

Если бы я была Александром Блоком, то сказала бы о лицее стихами: «…звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук». В разные годы это слово означало для меня разное.

В ранней юности это было место встречи с ровесниками-единомышленниками, которые стали моими друзьями на всю жизнь, и с педагогами, которые создали в лицее атмосферу радостного труда и творчества. Благодаря им лицей стал символом всего нового, передового в образовательном пространстве нашего города.

В молодости лицей был для меня местом профессионального становления — ведь профессии учителя я научилась именно здесь. И я благодарна моим старшим коллегам, которые поддержали меня на этом пути. Это поистине бесценно! А еще я благодарна своим ученикам — за искренность, открытость и за то, что они верили мне.

Сейчас слово «лицей» ассоциируется для меня со словом «ответственность». Я понимаю, что наш лицей уникален, и хочется бережно сохранить все лучшее, что создано трудом моих предшественников. А для этого надо развиваться, находить точки роста для движения вперед в нашей быстро меняющейся действительности.
Лицеисты 30 лет назад, 10-20 лет назад и сейчас — изменились ли они? И да и нет. Насколько я успела заметить, современные дети в своей учебе больше нацелены на результаты, они стремяться активнее взаимодействовать со взрослыми для их достижения.

И — нет, потому что для нас все еще актуальны пушкинские слова, которые мы повторяем как девиз лицея и которые, как никогда в другое время, вспоминаются в преддверии 19 октября: «Друзья мои, прекрасен наш союз!»
Недавно мы обсуждали со старшеклассниками одну непростую ситуацию. И мне запали в душу слова ученика: аргументируя свою позицию, он сказал: «Если мы все в лицее как братья и сестры…» Если лицеисты готовы так относиться друг к другу, значит, дух лицейского братства жив! Несомненно, лицеистов прошлого и настоящего объединяет гордость за то, что они учатся или учились в лицее. Об этом же свидетельствует и то, что многие приводят учиться в лицей своих детей, и то, что среди сотрудников и друзей лицея — наши выпускники.

В День лицеиста я желаю всем, кто причастен к лицейскому братству, здоровья и оптимизма, энергии и бодрости, доброты и взаимопонимания!

А наш юбилей мы обязательно отпразднуем!

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