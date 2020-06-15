Девятилетняя блогерша из Рязани попала в мировой топ «лайкеров»

-

Девятилетняя рязанка Вика Астапенко попала в топ лайкеров – она занимает 53 место в мире, а в России – 26. Об этом сообщает телеканал ТКР.

Вика рассказала, что самым первым видео, которое стало набирать лайки, была запись, где она танцевала вместе с сестрой. В белой одежде на белой лестнице.

Сейчас у юной рязанки уже более 1,5 млн лайков. Свой блог Вика ведёт всего год. Она снимает самые разные ролики, например, на тему дистанционного обучения, делится простыми кулинарными рецептами.