Девятилетняя блогерша из Рязани попала в мировой топ «лайкеров»

Девятилетняя рязанка Вика Астапенко попала в топ лайкеров – она занимает 53 место в мире, а в России – 26. Об этом сообщает телеканал ТКР.
Вика рассказала, что самым первым видео, которое стало набирать лайки, была запись, где она танцевала вместе с сестрой. В белой одежде на белой лестнице.
Сейчас у юной рязанки уже более 1,5 млн лайков. Свой блог Вика ведёт всего год. Она снимает самые разные ролики, например, на тему дистанционного обучения, делится простыми кулинарными рецептами.
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