Девушка рязанского футболиста Кучаева Елена Радионова объявила о завершении карьеры фигуристки

Фигуристка Елена Радионова в 21 год заявила о завершении профессиональной карьеры в фигурном катании. Об этом она написала у себя в инстаграме.

Радионова написала, что долго не решалась сообщить об этом, однако, «пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни».

По словам Елены, она не собирается отдаляться от фигурного катания и готова передать свой богатый опыт подрастающему поколению.

Напомним также, что в марте фигуристка опубликовала фотографию со своим бойфрендом. Им оказался уроженец Рязани, футболист московского ЦСКА Константин Кучаев.