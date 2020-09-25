Девелопер «Мармакс» и студия дизайна E&E создали дизайн для квартир

Девелопер «Мармакс» и студия дизайна E&E представили первый совместный дизайн-проект квартиры.
У жителей города есть уникальная возможность не просто купить квартиру, но и выбрать одну из двух планировок и получить дизайн — проект в комплексе бизнес-класса «Достояние на Чапаева».
Купив квартиру, вы получите возможность выбрать планировку, а также дизайн-проект от студии E & E . Реализовать проект вам могут помочь дизайнеры студии, а также вы можете сделать это своими руками.
Клиентам также дадут выбор двух цветовых решений и ответят на возникшие вопросы. Квартиры, которые участвуют в спецпредложении: 10, 17 и 31.
Информацию вы можете уточнить по телефону: 500-005.