Девелопер «Мармакс» и студия дизайна E&E создали дизайн для квартир

Девелопер «Мармакс» и студия дизайна E&E представили первый совместный дизайн-проект квартиры.

У жителей города есть уникальная возможность не просто купить квартиру, но и выбрать одну из двух планировок и получить дизайн — проект в комплексе бизнес-класса «Достояние на Чапаева».

— Интерьер однокомнатной квартиры должен быть максимально функциональным. Но вот решить, как расставить мебель, как ее расположить, где заказать и купить материалы — всегда очень сложно, — отметили в пресс-центре «Мармакс». —Поэтому нашей командой было принято решение создать творческую коллаборацию с одной из лучших студий дизайна интерьера нашего города.

Купив квартиру, вы получите возможность выбрать планировку, а также дизайн-проект от студии E & E . Реализовать проект вам могут помочь дизайнеры студии, а также вы можете сделать это своими руками.

Клиентам также дадут выбор двух цветовых решений и ответят на возникшие вопросы. Квартиры, которые участвуют в спецпредложении: 10, 17 и 31.

Информацию вы можете уточнить по телефону: 500-005.