Детские сады Рязани готовятся к приёму детей

Во вторник, 2 июня, в администрации Рязани состоялось совещание по вопросам социальной сферы. Его провела заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина.
На совещании было отмечено, что детские сады города готовятся к приему воспитанников. В настоящее время здесь проводятся генеральная уборка и дезинфекция.
Надежда Штевнина подчеркнула, что все детские сады должны быть полностью готовы к приему детей. Но и меры безопасности должны соблюдаться. В каждом учреждении должны быть средства индивидуальной защиты и бесконтактные термометры.
Сроки открытия детских садов пока не называются.
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