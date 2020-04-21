Десять рязанцев с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

Состояние десяти рязанцев, госпитализированных с коронавирусом, оценивается медиками как тяжёлое. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Пятеро из этих пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Их возраст – 58, 65, двое по 66 лет, 83 года.
Всего по данным на 21 апреля в регионе в больницах находятся 94 пациента с COVID-19, из них шестеро детей. У 24 из них состояние удовлетворительное, 60 больных находятся в состоянии средней степени тяжести.
Все остальные заражённые коронавирусом рязанцы лечатся дома. Госпитализация им не требуется.
Также напомним, что на этот момент выздоровели и выписаны из больниц 15 человек.
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