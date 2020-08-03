Деревянные окна – практично, стильно, экологично

Просто невозможно представить себе дом без окон. Кажется, что этот элемент здания появился ещё во времена построения первых жилищ, но это далеко не так – первые окошки упоминаются лишь во 2-м тысячелетии до н.э. Пройдя огромный путь развития, они превратились из простого отверстия в сложные системы.

История окон насчитывает больше 4-х тысячелетий, но первые конструкции были максимально примитивны и изначально несли чисто практическую функцию – проветривание и допуск света в помещение, а также защита от природных явлений. Сейчас же к основному назначению добавляется экологичность, безопасность и эстетика, так как окна – часть домашнего пространства, которая всегда на виду.

Выбирая окна для своего дома, мы, как правило, хотим, чтобы они были прочными, защищали от холода, обеспечивали звукоизоляцию и при этом хорошо вписывались в дизайн помещения. Так какие же окна выбрать?

Среди современных строительных материалов стали пользоваться высоким спросом стеклопакеты, разработанные по типу ПВХ-окон, но с использованием древесины. Деревянные окна являются такой же полноправной частью современного интерьера и пользуются особой популярностью, поскольку дерево ничем не уступает пластиковому аналогу, но при этом имеет ряд существенных преимуществ:

– структура дерева предполагает медленный воздухообмен, что существенно оздоравливает микроклимат в помещении, предотвращает появление плесени и скопление углекислого газа;

– в процессе эксплуатации деревянное окно не выделяет вредных веществ, так как современные покрытия экологически безопасны;

– деревянный материал превосходит пластиковый по долговечности, стабильности геометрии и теплозащите;

– стеклопакеты из древесины не накапливают электростатический заряд, поэтому на их поверхности не скапливается пыль.

По сравнению с металлом и пластиком дерево обладает более подходящими для окон физико-механическими свойствами: оно одновременно прочно и пластично. То есть, с одной стороны, выдерживает большие нагрузки на сжатие и растяжение, а с другой — устойчиво к деформациям.

В будущих VELLCOM DOMах предусмотрены экологичные деревянные окна, а для дополнительного притока воздуха в каждой квартире будут установлены клапаны индивидуальной вентиляции. В результате постоянного обмена воздуха и влаги в помещении поддерживается оптимальный объём кислорода и влажность на нужном уровне, окна сочетают в себе натуральность, красоту и надежность, обеспечивая высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики, а подоконники из натурального камня наилучшим образом дополняют эту композицию.

При всем многообразии выбора материалов для окон, именно древесина в наибольшей степени сочетает в себе практичность и визуальность. Вывод очевиден: окна из дерева – лучшее решение для вашего дома!

Деревянная рама, в сочетании с современным, качественным стеклопакетом, станет той самой «золотой серединой» выбора между натуральностью и современными технологиями.

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